بالفيديو.. لافتة إنسانية لـ معلم يحمل طالبا معاقا في كل تنقلاته بصبيا

تركي السالم(صدى):

هنا صبيا، تحديداً في مجمع مدارس الباحر للبنين، يوجد معلم التربية الرياضية عاكف بن علي محمد الحازمي، الذي ضرب مثلاً في الإنسانية وتعليم الأطفال التربية والأخلاق قبل أي شيء آخر.

ويقوم المعلم الحازمي، بحمل طالباً معاقاً في كافة تنقلاته على ظهره، وصعود الدرج به ليأخذه إلى الفصل، بشكل يومي، أمام كافة الطلاب.

ويعاني الطفل من إصابات في قدمه منذ سنوات طويلة أدت إلى ضعف حركته وصعوبة بالغة في تنقلاته، ما جعل المعلم يساعده في صعوده إلى فصله بالطابق الثاني و نزوله أثناء الفسحة المدرسية أو وقت أداء صلاة الظهر، والخروج في نهاية الدوام.