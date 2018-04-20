بالفيديو.. لافتة إنسانية لـ معلم يحمل طالبا معاقا في كل تنقلاته بصبيا
هنا صبيا، تحديداً في مجمع مدارس الباحر للبنين، يوجد معلم التربية الرياضية عاكف بن علي محمد الحازمي، الذي ضرب مثلاً في الإنسانية وتعليم الأطفال التربية والأخلاق قبل أي شيء آخر.
ويقوم المعلم الحازمي، بحمل طالباً معاقاً في كافة تنقلاته على ظهره، وصعود الدرج به ليأخذه إلى الفصل، بشكل يومي، أمام كافة الطلاب.
ويعاني الطفل من إصابات في قدمه منذ سنوات طويلة أدت إلى ضعف حركته وصعوبة بالغة في تنقلاته، ما جعل المعلم يساعده في صعوده إلى فصله بالطابق الثاني و نزوله أثناء الفسحة المدرسية أو وقت أداء صلاة الظهر، والخروج في نهاية الدوام.
معلمة[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يجزاه الجنة
الراقي[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 12 دقيقة
السؤال اللي يسدح نفسه وموجه لادارة المدرسه ..
كيف طالب معاق يوضع في فصل في الطابق الثاني ؟
طيب ممكن مدرس الرياضه يحصل له ظرف مايجي من يطلعه !!!!
عمومآ جزى الله المعلم خير الجزاء🌺