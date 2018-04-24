بالفيديو..عدنان جستنيه: انتقادي لياسر القحطاني ” محبة “

نواف السالم(صدى):

علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه ، على تصريحاته الأخيرة تجاه لاعب الهلال المعتزل ياسر القحطاني، مؤكدًا أن انتقداته دليلا على محبته له.

وقال جستنيه في مداخلة هاتفية لبرنامج ” مجلس 24 ” : ” إن ياسر القحطاني كان قاسي على نفسه ،فهو لم يحسن اختيار توقيت اعتزاله “.

ورد الناقد الرياضي على سؤال ” هل لو ماكان تكلم القحطاني عن الإمعات كان نقدك له سيكون بنفس الشراسة ؟ ” قائلا: ” سبق وأن انتقدته وطالبته بالاعتزال، منذ إعلانه الاعتزال دوليا، وأنا أعتقد أنه منذ تلك الفترة انتهى القحطاني “.

وأضاف : ” انتقد ياسر القحطاني ولكنه من أبرز اللاعبين في الكرة السعودية، وسيكون ذو حضور قوي على مستوى الهلال أو اي نادي آخر على المستوى الإداري أو التدريبي “.

وكان عدنان جستنية قد هاجم ياسر القحطاني بعد نشر الأخير مقطع فيديو انتقد فيه الإعلاميين الذين يعترضون على أداء المنتخب السعودي ووصفهم بالإمعات.

وأكد جستنيه حينها أن القحطاني لا يحترم تاريخه ولديه مشكلات نفسية، واحتقان مع الإعلام ولا يؤمن أنه انتهى.

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