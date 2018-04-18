بالفيديو.. ياسر القحطاني يكشف ملابسات قرار اعتزاله ومتى سجل فيديو الإعلان

نواف السالم(صدى):

كشف ياسر القحطاني، لاعب الهلال المعتزل، عن ملابسات قرار اعتزاله الملاعب، مؤكداً أنه رأى أن أفضل طريقة لإعلان القرار يكون عبر الفيديو؛ لأنه كان صعباً عليه الظهور في مؤتمر صحفي والإعلان عن القرار.

ووصف ” القحطاني ” ، خلال لقاء ببرنامج ” في المرمى ” ، بأن الأصعب في حياته لأنه قضى نصف عمره في لعب كرة القدم، مشيراً إلى أنه يأخذ رأي أحد ولم تمارس عليه أي ضغوط.

وأوضح أنه سجَّل الفيديو قبل شهرين من مباراة الأهلي الأخيرة له، وكان يرى أن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم هو أفل ختام لمسيرته، مؤكداً أن مستحقاته مع الزعيم تبلغ أكثر من 9 ملايين ريال.

وأقر لاعب الهلال المعتزل، بأنه لم يكن لاعباً محترفاً بشكل كامل؛ لأنه لم يلتزم بمواعيد النوم ما تسبب في إصابته كثيراً.

وأكد أنه لم يستخدم سطوته نهائياً للمشاركة أساسياً في المباريات، مضيفاً : ” لو طُلب رأيي في مسألة إقالة دياز، لكنا ضد هذا الأمر، وغالباً المدرب يرى اللاعب شماعه يعلق أي إخفاق عليه ” .

وأوضح أنه لا يريد أن يكون ضمن منظومة إدارية رياضية في الوقت الحالي، ولا يفكر في التدريب نهائياً لكون عصبي، لافتاً إلى أن هناك خطط اخرى غير ذلك عقب الاعتزال ومنها بتطوير علامته التجارية (Y20).

وبيَّن أن مقطع ” الإمعات ” الشهير ، لم يغضب المستشار تركي آل الشيخ او تسبب في خلاف بينهما.