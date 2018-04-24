بعد مقتل الرجل الثاني.. تعرف على قائمة الـ40 إرهابيا حوثيا في اليمن

فهمي محمد(صدى):

تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة من قبل التحالف العربي والجيش اليمني خلال الفترة الماضية، لتزداد مصائبها بخبر مقتل قائد قوات الحوثيين العكسرية صالح الصماد الذي وقع عليها وقع الصاعقة وهز صفوفها.

حيث يعتبر مقتل الصماد من أهم إنجازات التحالف حتى الآن باعتباره الرجل الثاني في قائمة الإرهابيين الحوثيين المطلوبين في اليمن بعد الزعيم عبدالملك الحوثي.

وبعد مقتل الرجل الثاني و عدد من القياديين في المليشيا الإرهابية إثر غارة التحالف التي استهدفت سيارة الصماد ومرافقيه، تستعرض ” صدى ” قائمة الـ40 إرهابيًا التي أًدرها التحالف في نوفمبر الماضي والمكافآت المالية لم يعلن عنهم.

وفيما يلي نص القائمة بأسماء المطلوبين من عناصر المليشيا الإيرانية:

1- عبدالملك بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 30 مليون دولار

2 – صالح علي الصماد مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

3 – محمد علي عبدالكريم الحوثي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

4 – زكريا يحيى الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

5 – عبدالله يحيى أبو الحاكم مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

6 – عبدالخالق بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

7 – محمد ناصر العاطفي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

8 – يوسف أحسن إسماعيل المداني مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

9 – عبدالقادر أحمد قاسم الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

10- عبدالرب صالح جرفان مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

11- يحيى محمد الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

12 – عبدالكريم أمير الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 15 مليون دولار

13 – يحيى بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

14 – حسن محمد زيد مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

15 – سفر مغدي الصوفي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

16 – محمد عبدالكريم الغماري مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

17 – عبدالرزاق محمد المروني مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

18 – عامر علي المراني مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

19 – إبراهيم علي الشامي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

20 – فضل محمد المطاع مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

21 – محسن صالح الحمزي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

22 – أحمد صالح هندي دغسان مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

23 – يوسف عبدالله حسين الفيشي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

24 – حسين حمود العزي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

25 – أحمد محمد يحيى حامد مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

26 – طلال عبدالكريم عقلان مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

27 – عبدالإله محمد حجر مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

28 – فارس محمد حسن مناع مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

29 – أحمد عبدالله عقبات مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

30 – عبداللطيف حمود المهدي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

31 – عبدالحكيم هاشم الخيواني مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

32 – عبدالحافظ محمد السقاف مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

33 – مبارك المشن الزايدي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

34 – علي سعيد الرزامي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

35 – صالح مسفر الشاعر مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

36 – علي حمود الموشكي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

37 – محمد شرف الدين مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

38 – ضيف الله قاسم الشامي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

39 – أبو علي الكحلاني مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

40 – علي ناصر قرشة مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار.

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