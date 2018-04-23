بالفيديو.. تعليم عسير يكشف حقيقة ضرب معلم للطلاب في المدرسة

أبها(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لتعليم منطقة عسير محمد الفيفي، اليوم الإثنين، عن حقيقة المقطع المتداول لمعلم يضرب الطلاب في المدرسة.

وقال الفيفي خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” ، إنه تم التواصل إلى المدرسة التي تم فيها ذلك وإلى أسم المدرس وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

والجدير بالذكر أن الفيفي رفض التعليق مساء أمس الأحد خلال مداخلة له مع البرنامج لحين التأكد من وجود الحادثه؛ وذلك قبل خروجه مساء اليوم الإثنين لتأكيد أن الواقعة في خميس مشيط.

اقرأ ايضًا: بالفيديو.. معلم يضرب الطلاب في فناء مدرسة

pic.twitter.com/wkNTaCuKpY المتحدث الرسمي لتعليم منطقة عسير محمد الفيفي يكشف حقيقة المقطع المتداول لمعلم يضرب الطلاب في المدرسة #معالي_المواطن