بالفيديو.. معلم يضرب الطلاب في فناء مدرسة

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، معلمًا يقوم بضرب الطلاب داخل إحدى المدارس بطريقة همجية ويطاردهم في فناء المدرسة.

وأعرب الكثيرون إستياءهم الشديد من تصرف المعلم على بالرغم من توجيهات الوزارة بمنع ضرب الطلاب.