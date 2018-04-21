نشر : منذ 1 ساعة 3٬894 10 الاخبار المحلية بالفيديو.. معلم يضرب الطلاب في فناء مدرسة علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو، معلمًا يقوم بضرب الطلاب داخل إحدى المدارس بطريقة همجية ويطاردهم في فناء المدرسة. وأعرب الكثيرون إستياءهم الشديد من تصرف المعلم على بالرغم من توجيهات الوزارة بمنع ضرب الطلاب. الوسوم:التعليم, طلاب, مدارس, معلم
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه اجل تبغونه يطبطب عليهم
معلمة[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله مو طبيعي
أنت تتعامل مع شباب مراهقين ماينفع الضرب
وبالأصل الضرب مو حل ولا تربية
مو قد المسؤولية أترك المجال لغيرك وخل الناس يذكرونك بالخير
تميم[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحياة الشقى
قريبا نقرأ
تم فصله
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6954 ] نشر منذ 56 دقيقة
هم مستانسين على الجلد هههه ترا الضرب تربية
الفلسفة شئ والواقع شئ اخر[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله من اللي شافه من الطلاب
كل من ينتقد هذا المعلم خلك مكانه ونحن نسمع أصوات الطلاب والفوضى الحاصلة في المقطع
ورينا كيف تتعامل معهم
معلمة[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 48 دقيقة
أخ فلسفة
أنت شايف كيف الحملة تجاه المعلمين والمعلمات
وكيف وزارة التعليم الإعلام والمجتمع متحامل بشدة عليهم ويدورن أي سبب عشان يهاجموننا
وعارف أن الضرب ممنوع من الوزارة
الآن بيطلعون فئة من الناس وتقول المعلمين مدمنين ومتسيبين ومايحللون رواتبهم
بوجهة نظرك هذا المقطع مايعزز كلامهم ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 16765 ] نشر منذ 47 دقيقة
لابد من عقاب الطلاب بس بطريقه احسن من كذا
معلمة[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 30 دقيقة
الوزارة منعت الضرب ووقوف الطالب في الفصل أو في خارج الصف
ف بالتالي المعلم مضطر يستخدم أساليب تربوية لتقويم سلوك الطالب
وطبعاً هذا يحتاج تعاون الأسرة
بس بعض الأهالي يرفضون ومايقتنعون إن بنتهم أو ولدهم على خطأ
وياليت يوقف الموضوع هنا ممكن يوصل الأمر لتهديد المعلم أو ضربه وهذا حصل كثييير
فالأفضل مايكون فيه احتكاك مباشر خصوصاً مع الطالب المستهتر
لإن إذا صار شيء العالم كله بيصير ضدك الوزارة والأهل والمدير
فأحسن شيء المعاملة الحسنة احتوي الطالب ولا أكون ند له وأحاول قدر الإمكان اكسب ثقته
عموما فيه كتب تساعد في إدارة الصف وللتوجيه والإرشاد لازم كل معلم ومعلمة يكون عندهم نسخ منها
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 28 دقيقة
طالب مثلهم .. اتركوا عنا الهبال الزايد
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 16 دقيقة
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طالب مثلهم .. اتركوا عنا الهبال الزايد