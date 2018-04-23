” قرقاش ” : الدوحة تقنع الغرب بنبذها للإرهاب وتحتفي بنجل الإرهابي النعيمي
استنكر وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي ممول تنظيم القاعدة عبدالرحمن النعيمي، والاحتفاء العلني به.
وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على وجود أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية بشأن نبذ ممارساتها في دعم التطرف والإرهاب.
وتسائل ” كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالإحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ ” .
كما أشار ” قرقاش ” إلى أن هذا الاحتفاء أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرف والإرهاب، وقوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن.
وجدد ” قرقاش ” تحذيره للدوحة بشأن ممارستها الإرهابية، قائلًا ” لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية، وعليها تغيّير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة ” .
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