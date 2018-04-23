” قرقاش ” : الدوحة تقنع الغرب بنبذها للإرهاب وتحتفي بنجل الإرهابي النعيمي

أبوظبي(صدى):

استنكر وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي ممول تنظيم القاعدة عبدالرحمن النعيمي، والاحتفاء العلني به.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على وجود أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية بشأن نبذ ممارساتها في دعم التطرف والإرهاب.

وتسائل ” كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالإحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ ” .

كما أشار ” قرقاش ” إلى أن هذا الاحتفاء أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرف والإرهاب، وقوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن.

وجدد ” قرقاش ” تحذيره للدوحة بشأن ممارستها الإرهابية، قائلًا ” لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية، وعليها تغيّير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة ” .

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