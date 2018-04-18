لا تتوانى عن احتضان الإرهابيين..حفل زفاف نجل الإرهابي النعيمي بحضور قطريين بارزين

طلال الضوي(صدى):

في سقطة جديدة للتنظيم القطري، ودليل على سياسة التناقض بين الأقوال والأفعال، التي باتت سمة لهذا التنظيم، وردت تهنئة في أكبر الصحف القطرية بمناسبة زفاف نجل الإرهابي المطلوب على القوائم القطرية عبدالرحمن النعيمي بحضور مسؤولين بارزين.

فهنأت صحيفة الراية الإرهابي عبد الرحمن النعيمي بزفاف نجله ، الذي حضره عددا من الشخصيات البارزة القطرية، من بينهم رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر ، ورئيس تحرير جريدة ” الشرق ” السابق عبدالله السليطي.

يذكر أن عبدالرحمن النعيمي هو رئيس منظمة ” الكرامة ” المدرجة بقوائم إرهاب الرباعية المقاطعة، وأدرجته بريطانيا على قائمة العقوبات لتمويله التطرف ، كما وضعته الخزانة الأمريكية على لائحة داعمي الإرهاب، ووصفته واشنطن بأنه ممول لتنظيم القاعدة، حيث قدم نحو 600 ألف دولار إلى القاعدة في عام 2013.

وكان النعيمي أكبر ممولا للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، ويعد الذراع الأول لزرع الفتن داخل دول الخليج العربى والمنطقة العربية بصورة عامة وفي دول إفريقيا أيضا، بالإضافة لدوره البارز في تدعيم علاقة الدوحة مع تلك الجماعات والمنظمات المصنفة إقليميا ودوليا كجماعات إرهابية.

كانت قطر قد أعلنت مؤخراً عن قائمتها للإرهاب والتي ضمت اسم 19 فرداً، من بينهم 11 مواطناً قطرياً، وعدد من الكيانات القطرية، وكان من أبرزهم عبد الرحمن النعيمي نفسه.