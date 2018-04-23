بالفيديو.. مدير حساب المواطن يشرح آلية عمل ” صوتك مسموع “

عادل الحربي(صدى):

أوضح علي راجحي، مدير برنامج حساب المواطن، أن خدمة ” صوتك مسموع ” التي أطلقها البرنامج هي خدمة رقمية بالكامل؛ يمكن من خلالها تواصل البرنامج مباشرة مع المستفيدين.

وأكد أنه تم رصد خلال الأيام الماضية ثقة من قبل المستفيدين في الخدمة، وتفهم للاشتراطات الموضوعة، موضحاً أن المستفيد يتقدم بشكوى أو استفسار معين عبر البوابة الإلكترونية، ويتواصل الفريق الفني معه.

وأشار إلى أن مدة الـ60 يوماً هي حد أقصى للتعامل مع طلبات الاعتراضات او الشكاوى، وليس بشكل عام، لافتاً إلى أن المشكلات العادية كالتي تحدث خلال عملية التسجيل، أو استفسارات المواطنين عن الشروط والضوابط فإنها يتم التعامل معها سريعاً.

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