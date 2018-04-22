بالإنفوجراف.. 5 مزايا لخدمة ” صوتك مسموع ” التي أطلقها حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن خدمة ” صوتك مسموع ” تشمل خمسة مزايا أبرزها أنها توفر الوقت، ووسيلة سهلة للتواصل بين البرنامج والمستفيد.

وتضمنت المزايا الخمس: لا تحتاج وقت للانتظار، يمكن للمستفيد كتابة أي مشكلة تواجهه في حقل الخدمة، وسيلة سهلة لتواصل المستفيد مع البرنامج، يصل للمستفيد رقم طلب يتيح له متابعة حالة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، سيقوم فريق الدعم بالتواصل مع المستفيد وحل المشكلة.

وتعد خدمة صوتك مسموع قناة جديدة من قنوات التواصل في حساب المواطن، تتيح للمستفيد الدخول على صفحة الخدمة في بوابة البرنامج من خلال الرابط من هنــــا ، وكتابة جميع ما يواجهه من صعوبات أو استفسارات ثم رفه الطلب إلكترونياً.

وتهدف هذه الخدمة إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدي والتفاعل المباشر معهم.