المتحدث الأمني يكشف تفاصيل جديدة عن طائرة ” الخزامى “

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور بن سلطان التركي، تفاصيل عن الطائرة التي تم إسقاطها في حي الخزامى، أول أمس السبت، مؤكداً أنها استخدمت بدون ترخيص.

وأوضح اللواء التركي، أن الجهات الأمنية لم يكن لديها علم مسبق باستخدامها سواء في التحليق أو التصوير، كما أنه لم يتم التعرف على الشخص الذي استخدمها؛ لذلك تم التعامل معها بحسب التعليمات.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية لاحظت وجوج الطائرة على حي سكني وفوق المساكن، وهو أمر ممنوع وبالتالي تم التعامل معها، مؤكداً أن أي وسيلة تخترق خصوصية المجتمع يتم التعامل معها وليس الطائرات فقط.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن إصدار تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون ” في القريب العاجل، حيث تم الانتهاء من دراسته وهو في مرحلة الإقرار.

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