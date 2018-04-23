المتحدث الأمني يكشف تفاصيل جديدة عن طائرة ” الخزامى “
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور بن سلطان التركي، تفاصيل عن الطائرة التي تم إسقاطها في حي الخزامى، أول أمس السبت، مؤكداً أنها استخدمت بدون ترخيص.
وأوضح اللواء التركي، أن الجهات الأمنية لم يكن لديها علم مسبق باستخدامها سواء في التحليق أو التصوير، كما أنه لم يتم التعرف على الشخص الذي استخدمها؛ لذلك تم التعامل معها بحسب التعليمات.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية لاحظت وجوج الطائرة على حي سكني وفوق المساكن، وهو أمر ممنوع وبالتالي تم التعامل معها، مؤكداً أن أي وسيلة تخترق خصوصية المجتمع يتم التعامل معها وليس الطائرات فقط.
يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن إصدار تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون ” في القريب العاجل، حيث تم الانتهاء من دراسته وهو في مرحلة الإقرار.
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27301 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصيحه للأمن العام ..
بدل اطلاق النار العشوائي يوجد انظمة تشويش متقدمه تقطع الإرسال عن الطائرة وبالتالي يتم تحييد خطرها لأنه لا يمكن لمطلقها التحكم بها ويسهل اسقاطها… ويمكن الاستعانه بالخبير نجر بهذا المجال
الواقع[ عدد التعليقات: 6076 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تم تتبعها إلى معرفة مستخدمها ولكن سبق السيف العدل وتحية لكل رجال الأمن الابطال
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3359 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشي اللي ضرره اكبر من نفعه المفروض يمنع وبلاش مشاكل-