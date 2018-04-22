بالفيديو.. ” الدرون ” أنظمة معقدة يتم التحكم بها عن بعد.. تعرف عليها
” الدرون ” هي طائرات بدون طيار، عبارة عن أنظمة تقنية معقدة، يتم التحكم بها من خلال شخص يجلس في محطة التوجيه على الأرض.
هذا الشخص هو الذي يتحمل مسؤولية توجيهها وقيادتها، وضمان عدم تحريكها فوق أماكن محظورة، خاصة وأنها تحمل كاميرات ذات دقة عالية تقوم بالتقاط مقاطع فيديو وصوراً ثابتة.
ويوجد لهذا النوع من الطائرات، تشريعات وأنظمة تعمل وفقها في مختلف دول العالم، وقد كشفت وزارة الداخلية عن بدء المراحل النهائية من تنظيم استخدام هذا النوع من الطائرات.
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فيديو | طائرات #الدرون .. دقة عالية وتحكم عن بعد. #الإخبارية pic.twitter.com/WQAl8IQhum
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب
abdul[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 5 دقائق
بس الدرون المخالف لا يُعامَل معه بفتح نيران كثيفة ما يدخل الزعر لدي المواطنين وتفسيرات شتي لمصدر تلك النيران. اليس كذالك؟