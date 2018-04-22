بالفيديو.. ” الدرون ” أنظمة معقدة يتم التحكم بها عن بعد.. تعرف عليها

نايف السالم(صدى):

” الدرون ” هي طائرات بدون طيار، عبارة عن أنظمة تقنية معقدة، يتم التحكم بها من خلال شخص يجلس في محطة التوجيه على الأرض.

هذا الشخص هو الذي يتحمل مسؤولية توجيهها وقيادتها، وضمان عدم تحريكها فوق أماكن محظورة، خاصة وأنها تحمل كاميرات ذات دقة عالية تقوم بالتقاط مقاطع فيديو وصوراً ثابتة.

ويوجد لهذا النوع من الطائرات، تشريعات وأنظمة تعمل وفقها في مختلف دول العالم، وقد كشفت وزارة الداخلية عن بدء المراحل النهائية من تنظيم استخدام هذا النوع من الطائرات.

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