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الداخلية تبدأ في المرحلة الأخيرة من تنظيم استخدام الطائرات ” الدرون “

الداخلية تبدأ في المرحلة الأخيرة من تنظيم استخدام الطائرات ” الدرون “
عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الداخلية عن بدء المراحل النهائية من تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون ” .

وأوضح المتحدث الأمني للوزارة أنه بإمكان هواة ومحبي استخدام تلك الطائرات الحصول على ترخيص وتصريح، لاستخدامها في الأغراض المخصصة لها وبالأماكن المحددة.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن الأشخاص يمكنهم استخراج التصريح من شرطة الحي الذي يقيمون به، كما لفت إلى أن هذا الأمر مؤقتًا حتى صدور التنظيم.

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[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 1 ساعة

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