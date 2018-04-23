مدحت شلبي: ” آل الشيخ ” هو الرجل المناسب في المكان المناسب

ماجد محمد(صدى):

أعرب المعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي، عن حزنه الشديد لأنه علَّق على مباريتين فقط بالدوري السعودي، مؤكداً أنه يتمنى أن يعلَّق على عدد أكبر من المباريات في الموسم القادم.

ووصف ” شلبي ” ، الدوري السعودي بأنه ” غني وثري جداً ” ، مشيراً إلى أنه يملك قيمة ومتابعة للوطن العربي كله، ومؤكداً أن على استعداد أن يكرر التجربة متى ما سمحت الظروف.

ووجَّه المعلق الرياضي المصري، الشكر لرئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ، واصفاً إياه بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث أصبح وجوده مطلباً لكافة الرياضيين داخل المملكة وعلى المستوي العربي.