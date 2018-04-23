الإطاحة بقائد مركبة ” القات ” ومعاونيه في جازان

تركي السالم(صدى):

ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على شاب عشريني كان قد تعرَّض لحادث ما أدى إلى دخول المركبة التي يستقلها تحت شاحنة، أسفر عن ظهور ” القات ” .

وتفصيلاً، وجَّه مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بتشكيل فريق متخصّص من إدارة التحريات والبحث الجنائي، لتوقيف قائد المركبة.

وبافعل تم تشكيل فريق أمني متخصص من الإدارة، نجح في الوصول إلى القائد والإطاحة به، حيث تبين أن المركبة مسروقة، وأنه له معاونين آخرين تم الإطاحة بهم.

من جانبه، كان شكر اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، رجال التحريات الذين تمكنوا من كشف غموض الواقعة وضبط المهرب ومعاونيه.

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