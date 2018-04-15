بالفيديو.. لحظة غريبه لتسابق أشخاص على مركبة محملة بالقات

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو موقف غريبا جدا ، تجمهر مجموعة من الأشخاص، بعدما ارتطمت مركبة من نوع ” كيا ” محملة بنبته القات المخدر بشاحنة محملة بالأعلاف بمنطقة جازان.

وتهافت المتواجدون في موقع الحادث نحو المركبة، في وقت يعتقد من الوهلة الأولى انهم بصدد إسعاف المصاب، قبل أن يظهر من خلال مقطع الفيديو أنهم كانوا يستخرجون حزم من القات المخدر الذي كان قائد المركبة يحاول تهريبه داخل المنطقة ؛بالرغم من بشاعة المشهد.