  • الأحد 15

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. لحظة غريبه لتسابق أشخاص على مركبة محملة بالقات

بالفيديو.. لحظة غريبه لتسابق أشخاص على مركبة محملة بالقات

بالفيديو.. لحظة غريبه لتسابق أشخاص على مركبة محملة بالقات
تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو موقف غريبا جدا ، تجمهر مجموعة من الأشخاص، بعدما ارتطمت مركبة من نوع ” كيا ” محملة بنبته القات المخدر بشاحنة محملة بالأعلاف بمنطقة جازان.

وتهافت المتواجدون في موقع الحادث نحو المركبة، في وقت يعتقد من الوهلة الأولى انهم بصدد إسعاف المصاب، قبل أن يظهر من خلال مقطع الفيديو أنهم كانوا يستخرجون حزم من القات المخدر الذي كان قائد المركبة يحاول تهريبه داخل المنطقة ؛بالرغم من بشاعة المشهد.

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 31 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 23 دقيقة

لا فرق بينهم وبين الشوهات الشوهات تتهافت على كل ماهو اخضر السؤال
الناس ذي وين قلوبهم قلوبهم من أي نوع من الحجر
السائق المسكين يأن تحت حديد الناقله ومن حوله يلهث على علف القات ليجتر كما تجتر البهم 🌴

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *