بالفيديو.. لحظة غريبه لتسابق أشخاص على مركبة محملة بالقات
أظهر مقطع فيديو موقف غريبا جدا ، تجمهر مجموعة من الأشخاص، بعدما ارتطمت مركبة من نوع ” كيا ” محملة بنبته القات المخدر بشاحنة محملة بالأعلاف بمنطقة جازان.
وتهافت المتواجدون في موقع الحادث نحو المركبة، في وقت يعتقد من الوهلة الأولى انهم بصدد إسعاف المصاب، قبل أن يظهر من خلال مقطع الفيديو أنهم كانوا يستخرجون حزم من القات المخدر الذي كان قائد المركبة يحاول تهريبه داخل المنطقة ؛بالرغم من بشاعة المشهد.
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا فرق بينهم وبين الشوهات الشوهات تتهافت على كل ماهو اخضر السؤال
الناس ذي وين قلوبهم قلوبهم من أي نوع من الحجر
السائق المسكين يأن تحت حديد الناقله ومن حوله يلهث على علف القات ليجتر كما تجتر البهم 🌴