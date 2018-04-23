” المرور ” يكشف ملابسات حادث وفاة 4 معتمرين بريطانيين برابغ

نايف السالم (صدى):

كشفت إدارة مرور جدة، ملابسات حادث محافظة رابغ، الذي نتج عنه وفاة 4 معتمرين بريطانيين ،وسائق باكستاني ، وإصابة 13 آخرين،الذي وقع أمس الأحد.

وأوضحت أن الحادث وقع نتيجة اصطدام ثلاث مركبات إحداهن كانت تقل مواد بترولية، والأخرى حافلة تضم 17 معتمرا بريطانيا، والثالثة مركبة صغيرة من نوع ” هونداي ” على طريق صعبر القديم برابغ.

وأظهرت التحقيقات أن الحادث وقع عندما حاول سائق السيارة الصغيرة ” سوداني ” تجاوز الناقلة ليصطدم بمقدمة الحافلة القادمة بالإتجاه المعاكس من الطريق، مما تسبب في انحرافها واصطدامها بالناقلة البترولية، وإشتعالها، وتفحم سائقها الباكستاني.

وتم إيقاف سائقي الحافلة والمركبة الصغيرة على زمة التحقيق في الواقعة.

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