مقتل وإصابة 16 بريطانيا وهم في طريقهم إلى مكة

نايف السالم(صدى):

لقى 4 معتمرين بريطانيين حتفهم وأصيب 12 آخرين، إثر اصطدام حافلتهم بصهريج لنقل الوقود قرب بلدة ” الخلاص ” ، وهم في طريقهم لأداء العمرة بمكة.

وأوضح مدير شركة النقليات الخاصة المنظمة للرحلة جولفراز زمان، أن الحادث نتج عنه مقتل امرأة ونجلها ومسنَّين، إضافة إلى إصابة 12 بريطانياً كانوا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وأكد أن المصابين تترواح إصاباتهم ما بين رضوض وكسور مختلفة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية على تواصل معهم لإعادتهم إلى وطنهم، خاصة بعد احتراق أوراقهم الثبوتية في الحادث.

من جانبها، قالت السفارة البريطانية في بيان لها، إن هناك تنسيق بين سفارة المملكة في لندن ووزارة الخارجية البريطانية من أجل إصدار تأشيرات دخول طارئة فوراً لأقار المعتمرين الأربعة الذين قضوا، وكذلك عائلات المصابين.

وقم تم نقل المصابين إلى مستشفى بمكة لتلقي العلاج.