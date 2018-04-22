شرطة مكة تطيح بقاتل بناته
نجحت شرطة مكة المكرمة، مساء اليوم، في إلقاء القبض على الأب الذي قتل بناته الثلاث، بحي الملاوي.
وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، من يوم الأحد، باشرت شرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن إقدام مواطن على قتل بناته البالغات من العمر (٦) سنوات، و(٤) سنوات، (٢) وسنتان.
وأضاف أنه تم القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر ٣٣عاماً، والذي اتضح من المعلومات الأوليه أنه من متعاطي المخدرات، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
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فهد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 53 دقيقة
ليش يتجرد من الاحساس ويفعل هيك شئ , , لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 50 دقيقة
يستحق هذا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28828 ] نشر منذ 50 دقيقة
لايلحق سعد صاحب أحداث الزيمه
ليلة العيد
نبي حكم🗡
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27275 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46069 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 33 دقيقة
قضيه صعب تصدقونها .. هل تعلمون ان متعاطي المخدرات لا يفقد عقله فقط بل يستسلم لأوامر قرينه من الجان بدون ان يتلبسه ومعروف عن شياطين الجان حبهم الشدبد للذبح والدماء وبخاصه ذبح البشر…
ابو عمر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه
نسأل الله السلامه والعفو والعافيه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 24 دقيقة
تلقاه من عيال قبيلة فلان ولا فلان كلاً عارفاً انه مدمن مخدرات حبوب البنتجون وحشيش وشراب ويطلع مع ذَا السمرمد وَذَا الواسطات وخوه يقاله فلان وعمه فلان وبوه مركي البشت في الكزس ويسدح بين خلق الله ضرب وذبح
وقصائد والحين ذبح عياله
الله لا يبلانا مهايط ذَا الناس
اذكر جماعتي جو لمي يبون أفزع دية لواحداً بزر قبل ١٣ سنه ادفع ٣٠ الف ريال يبون ديه له بيجمعون له ٢٠ مليون
قلت لهم خذوني عنه ديه وعطو عيالي مليون يامال الشحم عقب موتي
الحمدالله عقبها ماغيرعزايم أعراس وعياد والوست اب أدعيه الساعة عشر الصباح صباح الخير وصباح الحرابيط
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27275 ] نشر منذ 22 دقيقة
نصيحه لوجه الله لكل بنت. اذا تقدم لك رجل. لا تتسرعين. اسألوا عنه مره وثنين وثلاث. واسألوا العدو والحبيب عنه لاتقول الوحده بيتغير او بلاه على نفسه الوحده اهون بكثيييير من الرعب وحيده. امنه ولا متزوجه. مرعوبه وولي الامر عليه ان يبحث ويتحرى. عن من يناسبه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4367 ] نشر منذ 19 دقيقة
مقيم ومتعاطي …. !!!! مليون مره نقول اللي مالهم لزمه يرجعو ديارهم احنا مو ناقصين مشاكل وهم .. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم … عاطل ومو في بلده ومتعاطي … ليش اللي ماعندهم عمل مايترحلو ويمنع دخولهم بالذات الافريقيين .. نبغا البلد تنظف
ابو زياد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 18 دقيقة
خلاص مسحت عقله الحبوب
حسبي الله ونعم الوكيل الي كان اسبب في اذمانه
ومن يمشي فيها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27275 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله لايبلانا
الله لايبلانا
الله لايبلانا
المصايب مثل التراب الواحد ماعد يدري من فين تجيه المصيبه من داخل البيت والى من خارجه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27275 ] نشر منذ 16 دقيقة
يا ناقده من فين عرفتي انه مقيم
الخبر يقول مواطن
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 13 دقيقة
خسر الدنياء والآخرة قال رسولنا الكريم من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجاباً من النار،
زين له الشيطان سو عمله لا استبق الأحداث اضنتي يبغا ولد تفاوت الأعمار البنات والله اعلم رح يبين بالتحقيقات الله لا يرحمك يالمجرم فمن عوفي فل يحمد الله الدنياء مصائب ٠