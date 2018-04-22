شرطة مكة تطيح بقاتل بناته

سعيد العجل(صدى):

نجحت شرطة مكة المكرمة، مساء اليوم، في إلقاء القبض على الأب الذي قتل بناته الثلاث، بحي الملاوي.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، من يوم الأحد، باشرت شرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن إقدام مواطن على قتل بناته البالغات من العمر (٦) سنوات، و(٤) سنوات، (٢) وسنتان.

وأضاف أنه تم القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر ٣٣عاماً، والذي اتضح من المعلومات الأوليه أنه من متعاطي المخدرات، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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