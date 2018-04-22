في استجابة سريعة.. شرطة الرياض تطيح بشاب شجع طفل على حمل الرشاش
ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على شاب قام بتشجيع طفل على استخدام الرشاش، وقيامه بتسجيل فيديو يوثق لحظة إطلاق الطفل للأعيرة النارية بالرياض.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه تم القبض على المصور العابث، في العقد الثاني من عمره؛ حيث جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
واعتبرت الشرطة تحفيز المواطن للطفل على حمل السلاح، واطلاق أعيرة نارية بالهواء في أحد الأحياء السكنية شرق العاصمة الرياض تصرف له تأثيرات تظهر سلبياتها على سلوك الطفل وأقرانه .
وحذرت الشرطة من عواقب العبث بالأسلحة وما ينتج عنه من مخاطر وتؤكد على ضرورة تربية النشء على الحذر من استخدامها وغرس قيم احترام الأنظمة والقوانين حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين خل الهياط ينفعك
محمد[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حرام مو مستاهل الموقف..بعد القبض عليه شو يسون يعني ؟؟؟؟؟
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأهالي لا أدري شو سار فيهم..والأخ محمد ..شو اللي حرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا تصرف غير سوي، يحرض الاطفال على العنف
محمد[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
القصد، الأهل أدرى بأبنائهم، هم قادرين على أن يجعلونه يستخدم السلاح بشكل سليم.. هناك مشاكل وجرائم أكبر تستحق هذه الضجة والجدل الذي ليس له معنى.. وليس شرط أن يتفق أحد مع وجهة نظري، تفكيركم عقيم بالطبع لن تتفقوا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا شرطه الرياض لا يكفي إعلان القبض عليه…
كم واحد ينقبض عليه وبكرا طالع بتعهد
…. المفروض الإعلان عن العقوبه التي تنتضره وتطبيقها عليه ليكون عبره لبقية الورعان
الواقع[ عدد التعليقات: 6072 ] نشر منذ 1 ساعة
الله العالم أن الرصاص اصب احد لان الورع يطلق بشكل موجه على المنازل والناس لابد من ضبط بعض أحياء شرق الرياض وإعادة المخالفين فيها إلى بلدانهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 56 دقيقة
الرصاصه حتى اذا اطلقت باتجاه عامودي فإنها تسقط من ارتفاع عالي وتتسارع بشكل كافي لأحداث اصابه خطيره…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28815 ] نشر منذ 44 دقيقة
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍