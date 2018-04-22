في استجابة سريعة.. شرطة الرياض تطيح بشاب شجع طفل على حمل الرشاش

سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على شاب قام بتشجيع طفل على استخدام الرشاش، وقيامه بتسجيل فيديو يوثق لحظة إطلاق الطفل للأعيرة النارية بالرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه تم القبض على المصور العابث، في العقد الثاني من عمره؛ حيث جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

واعتبرت الشرطة تحفيز المواطن للطفل على حمل السلاح، واطلاق أعيرة نارية بالهواء في أحد الأحياء السكنية شرق العاصمة الرياض تصرف له تأثيرات تظهر سلبياتها على سلوك الطفل وأقرانه .

وحذرت الشرطة من عواقب العبث بالأسلحة وما ينتج عنه من مخاطر وتؤكد على ضرورة تربية النشء على الحذر من استخدامها وغرس قيم احترام الأنظمة والقوانين حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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