الشرطة تبحث عن أسرة الطفل حامل الرشاش وسط غضب المواطنين

نايف السالم(صدى):

اثار فيديو لطفل يحمل الرشاش ويطلق الأعيرة النارية في الهواء، وسط تشجيع أسرته، جدلًا واسعًا عبر منصة ” تويتر ” .

ونشرت ” صدى ” أمس فيديو الطفل وهو يقوم بالتعامل مع سلاح الرشاش بشكل محترف، بينما كان بجانبه شباب يشجونة على الإطلاق.

ورفع المواطنون رايات المطالبة بمحاسبة أسرة الطفل؛ حيث قال أحد المغردين: ” هذا الطفل الذي انتهكت طفولته بتعويده على هذا السلاح الفتاك متباهياً بإطلاق النار الا تخافون عواقب ذلك عليه وعلى اسرته هل تزرعون به الاجرام منذ نعومة اظفاره ليحاسب حساباً عسيراً من ينتهك هذه الطفوله البريئة ويعاقب قعاب شديد بدل ماتعطيه ورده رشاش ؟ “.

وعلمت صدى من مصادرها بأن الجهات المعنية تتابع القضية والاطراف المتورطه بها فيما من المتوقع صدور بيان رسمي بذلك حال القبض عليهم.

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