الشرطة تبحث عن أسرة الطفل حامل الرشاش وسط غضب المواطنين
اثار فيديو لطفل يحمل الرشاش ويطلق الأعيرة النارية في الهواء، وسط تشجيع أسرته، جدلًا واسعًا عبر منصة ” تويتر ” .
ونشرت ” صدى ” أمس فيديو الطفل وهو يقوم بالتعامل مع سلاح الرشاش بشكل محترف، بينما كان بجانبه شباب يشجونة على الإطلاق.
ورفع المواطنون رايات المطالبة بمحاسبة أسرة الطفل؛ حيث قال أحد المغردين: ” هذا الطفل الذي انتهكت طفولته بتعويده على هذا السلاح الفتاك متباهياً بإطلاق النار الا تخافون عواقب ذلك عليه وعلى اسرته هل تزرعون به الاجرام منذ نعومة اظفاره ليحاسب حساباً عسيراً من ينتهك هذه الطفوله البريئة ويعاقب قعاب شديد بدل ماتعطيه ورده رشاش ؟ “.
وعلمت صدى من مصادرها بأن الجهات المعنية تتابع القضية والاطراف المتورطه بها فيما من المتوقع صدور بيان رسمي بذلك حال القبض عليهم.
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خديجه[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 35 دقيقة
ماهذا الاهمال !!
طلال[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 34 دقيقة
يجب علي اسره الطفل هذا ان يتم محاسبتهم
ماجد[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل اهل يربون اولادهم علي العنف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل.. لا يوجد حول هذا الطفل رجل رشيد؛ وإلا فهذا معرض لأذية نفسه ومن حوله فأي خطأ معناه موت وان نجح مرة او اثنين فلن ينجح كل مرة
محمد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 22 دقيقة
“علموا ابنائكم الرمامة والسباحة وركوب الخيل ” !! ،،، ماقال عطوهم ورده ! ليس بنات هم هولاء رجالات المستقبل..كفوو
essa[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 دقيقة
الطفل ماله ذنب الذنب ع من عطاه الرشاش وشجعه ع فعل هذا الشي الغير مرضي لطفل برئ
المر[ عدد التعليقات: 1156 ] نشر منذ 20 دقيقة
هو مدرب شكله مو اول مره لكن صغير علي التدريب علي الرمايه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 15 دقيقة
قبح الله التخلف
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 7 دقائق
ذا الحمار الي مع الورع مايشوف مقاطع الفديوا الي راح فيها ناس بسبب اللعب بالسلاح… لاكنه معذور عقل حمارررررر بجسد انسااان