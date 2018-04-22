للمرة الثالثة.. مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية بشكل خطير

طلال الضوي(صدى):

هددت مقاتلات قطرية، منذ قليل، طائرة مدنية إماراتية للمرة الثالثة أنثاء عبورها الأجواء التي تديرها دولة البحرين، في رحلة مجدولة ومعروفة المسار.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكبًا أثناء عبورها أجواء البحرين بشكل خطير وغير آمن.

وأضافت الهيئة أن اقتراب المقاتلات القطرية الخطير وغير الآمن من الطائرة الإماراتية المدنية أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام، ما أدى إلى إرهاب المسافرين.

كما أشارت إلى أن المقاتلات القطرية اقتربت من الطائرة الإماراتية وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين.

قالت الهيئة إنها ستتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي، حيث إن تكرار تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.

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