في تهديد خطير.. مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية مدنية برحلة للمنامة
اعترضت مقاتلات قطرية، اليوم الإثنين، طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، أثناء تحليق الطائرة في المسارات المعتادة.
واعتبرت هيئة الطيران المدني الإماراتي، هذا الأمر تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية، مضيفة أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة و المتعارف عليها دولياً.
وأعلنت الإمارات رفضها، هذا التهديد لسلامة حركة الطيران، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
اخذوا عقولكم ذولا عندهم طيارين
واذا كان تلاقونهم من بوركينا فاسو
شر البلية ما يظحك
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2972 ] نشر منذ 1 ساعة
حاكم قطر يعاني من عزله دوليه
يريد تصدير ازماته لدول الجوار
افلس اخلاقيا وسياسياً خسر جيرانه خسر حتى نفسه ومصداقيته
خسر كل شيئ يعاني ولكنه ذبحه الكبر والغرور عن التراجع خير من التمادي
فلم يجد حل للتفاوض مع دول الخليج وخروجه من هذا لمأزق السياسي
غير هذة الحركة السخيفة القديمة جداً
نوع من انواع لفت لإنتباهـ والأبتزاز
ولكن هيهات ثم هيهات ان ينال ما يريد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25517 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا تصعيد خطير
والسبب هو البلبلة الي صارت أمس
وخبر أحتجاز الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني
وأنصح الأخوان الأماراتيين بتغيير مسار الطائرات
من قطر
الى أن تتضح الأمور🤔
الكاتب[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 53 دقيقة
اتوقع انها فبركة اماراتيه للتغطيه ع فضيحة احتجاز الشيخ عبدالله بن علي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2972 ] نشر منذ 50 دقيقة
المفبرك تهيأ تك والله
الخبر اكيد وهذة اخلاق الخونه
اعرفها منذ اخزم
الكاتب[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماشفت شي بعيني لكن شفت عبدالله بن علي وهو متصور صوت وصورة يقول انا محتجز ، اكذبه واصدقك انت ؟ وهذا يعتبر غدر وخسه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25517 ] نشر منذ 16 دقيقة
مع أحترامي للأخ الكاتب
أشلون محتجز وجواله معه ومصور خاص
وقاعد بمكتب
ترى الوضع في بلاء🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25517 ] نشر منذ 13 دقيقة
أتوقع والله أعلم أنهم ضيفوه
وأنشغلوا عنه شوي أو تأخر الشيخ محمد ماجاه
فوسوس الشيخ عبدالله
وحط في باله أنه محتجز🤔