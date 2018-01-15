في تهديد خطير.. مقاتلات قطرية تعترض طائرة إماراتية مدنية برحلة للمنامة

طلال الضوي(صدى):

اعترضت مقاتلات قطرية، اليوم الإثنين، طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، أثناء تحليق الطائرة في المسارات المعتادة.

واعتبرت هيئة الطيران المدني الإماراتي، هذا الأمر تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية، مضيفة أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة و المتعارف عليها دولياً.

وأعلنت الإمارات رفضها، هذا التهديد لسلامة حركة الطيران، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني