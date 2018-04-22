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بعد ذبح بناته الثلاث.. مصير زوجة قاتل مكة

بعد ذبح بناته الثلاث.. مصير زوجة قاتل مكة
نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر أن والدة البنات الثلاث اللاتي تم قتلتهن ذبحًا على يد والدهن في حي الملاوي في مكة المكرمة، اليوم الأحد، تلقت هي الأخرى عدة طعنات من زوجها.

وأكدت المصادر أن الأم تتلقى العلاج في مستشفى الملك فيصل بمكة، كما لفتت إلى أن حالتها مستقرة؛ حيث تم نقلها إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر.

وعلى جانب آخر، ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني وهو مواطن يقطن بحي الملاوي في مكة، كما كشفت المصادر عن أن الأب مرتكب الحادث الشنيع يعاني من اعتلال نفسي.

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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 59 دقيقة

برضكم تقولون مريض نفسي على كذا كل القتلة مرضى نفسين ياهووووه خلوكم اعقل من كذا يعني كل ماطلعت جريمة قتل قلتو مريض نفسي اجل وين المستشفيات

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 50 دقيقة

لا إله إلا الله، هذا غضب من الله، ما ذنب بناته وزوجته

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 47 دقيقة

لازم يتحاسب ..مريض أو مو مريض، لازم يأخذ عقابه، الله ينتقم منه..ويصبر زوجته إن قدر لها ولم تمت

[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 45 دقيقة

بحكم دراستي لعلم النفس السيكلللوجي… الأمراض النفسية ربما تدفع صاحبها لينتحر ولاكن لا يقتل اطفاله… إلا اذا كان بفعل تأثير المخدرات

[ عدد التعليقات: 6068 ] نشر منذ 45 دقيقة

ابتروا هذا العضو الفاسد المجرم السكير عليه الف لعنة

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 36 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الرض

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 24 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله .. براءة تقتل من مصدر امان لهم

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