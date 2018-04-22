بعد ذبح بناته الثلاث.. مصير زوجة قاتل مكة
أوضحت مصادر أن والدة البنات الثلاث اللاتي تم قتلتهن ذبحًا على يد والدهن في حي الملاوي في مكة المكرمة، اليوم الأحد، تلقت هي الأخرى عدة طعنات من زوجها.
وأكدت المصادر أن الأم تتلقى العلاج في مستشفى الملك فيصل بمكة، كما لفتت إلى أن حالتها مستقرة؛ حيث تم نقلها إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر.
وعلى جانب آخر، ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني وهو مواطن يقطن بحي الملاوي في مكة، كما كشفت المصادر عن أن الأب مرتكب الحادث الشنيع يعاني من اعتلال نفسي.
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شيخين1[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 59 دقيقة
برضكم تقولون مريض نفسي على كذا كل القتلة مرضى نفسين ياهووووه خلوكم اعقل من كذا يعني كل ماطلعت جريمة قتل قلتو مريض نفسي اجل وين المستشفيات
محمد[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 50 دقيقة
لا إله إلا الله، هذا غضب من الله، ما ذنب بناته وزوجته
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 47 دقيقة
لازم يتحاسب ..مريض أو مو مريض، لازم يأخذ عقابه، الله ينتقم منه..ويصبر زوجته إن قدر لها ولم تمت
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 45 دقيقة
بحكم دراستي لعلم النفس السيكلللوجي… الأمراض النفسية ربما تدفع صاحبها لينتحر ولاكن لا يقتل اطفاله… إلا اذا كان بفعل تأثير المخدرات
الواقع[ عدد التعليقات: 6068 ] نشر منذ 45 دقيقة
ابتروا هذا العضو الفاسد المجرم السكير عليه الف لعنة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الرض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28802 ] نشر منذ 35 دقيقة
حي الملاوي سكنت فيه سنتين
مشاااااكله واااااجده🤔
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 35 دقيقة
يارب لطفك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27261 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله لايبلانا
الحربي 2001[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 24 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله .. براءة تقتل من مصدر امان لهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28802 ] نشر منذ 19 دقيقة
أنتشرت الصور بسرعه
حسبي الله