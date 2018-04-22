بعد ذبح بناته الثلاث.. مصير زوجة قاتل مكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر أن والدة البنات الثلاث اللاتي تم قتلتهن ذبحًا على يد والدهن في حي الملاوي في مكة المكرمة، اليوم الأحد، تلقت هي الأخرى عدة طعنات من زوجها.

وأكدت المصادر أن الأم تتلقى العلاج في مستشفى الملك فيصل بمكة، كما لفتت إلى أن حالتها مستقرة؛ حيث تم نقلها إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر.

وعلى جانب آخر، ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني وهو مواطن يقطن بحي الملاوي في مكة، كما كشفت المصادر عن أن الأب مرتكب الحادث الشنيع يعاني من اعتلال نفسي.

اقرأ أيضًا: