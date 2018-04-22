مقتل 31 شخصا وإصابة 54 في انفجار بكابول.. والمملكة تدين

كابول(صدى):

شهدت العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، انفجار في مركز محلي لتسجيل الناخبيين في كابل الواقع بحي دشت برتشي غرب العاصمة والمعروف بالغالبية الشيعية.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة العامة الأفغانية، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 31 قتيلًا و54 مصابًا، حيث وقع الانفجار أثناء تجمع الناس لسحب بطاقة الهوية عند مدخل المركز.

وتولى تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية الاتفجير الانتحاري، حيث يعد هذا الانفجار أول اعتداء يسجل ضد مركز يعد اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 أكتوبر.

ومن جانبها أدانت المملكة الهجوم الانتحاري الذي خلف عدد من القتلى والجرحي، مستنكره استهداف المدنيين، كما أكدت على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.