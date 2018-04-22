” الحج ” تمنع تنظيم زيارات إلى موقع حليمة السعدية وأماكن أخرى

علي القحطاني(صدى):

منعت وزارة الحج والعمرة، الشركات والمؤسسات المصرح لها تقديم خدمات إلى المعتمرين، تنظيم زيارات إلى مساجد الطائف التاريخية وموقع حليمة السعدية وبعض الأماكن الأخرى.

وأكدت الوزارة، في تعميم لها، أنها لاحظت قيام بعض المؤسسات والشركات بنقل المعتمرين لمواقع لم يثبت صحة ارتباطها بالسيرة النبوية العطرة ولا بأحداث تاريخية ثابتة، ومن بينها موقع حليمة السعدية مرضعة الرسول، ومسجد الكوع والقنطرة في الطائف، بالإضافة إلى عدة مواقع تاريخية في طور التأهيل.

وفي نفس الجانب، قال الوكيل المساعد لوزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، المهندس عبد العزيز بن أسعد دمنهوري، أن ما يحدث في تلك المواقع من ممارسات ومخالفات شرعية من قبل الزوار والمعتمرين والوافدين يعد تجاوزًا للأنظمة وينافي الحقائق التاريخية المرتبطة بتلك المواقع.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة، وجهت مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية، المرخص لها، بتقديم خدمات المعتمرين، بعدم تخصيص أوقات لزيارة ” جبل النور ” ؛ وذلك لما فيه من ارتكاب البعض مخالفات شرعية، وما يشكله من خطورة على سلامة المعتمرين والزوار.

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