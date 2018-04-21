” الحج ” تمنع زيارة المعتمرين لجبل النور لهذه الأسباب

علي القحطاني(صدى):

وجهت الجهات المعنية في وزارة الحج والعمرة، مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية، المرخص لها، بتقديم خدمات المعتمرين، بعدم تخصيص أوقات لزيارة ” جبل النور ” ؛ وذلك لما فيه من ارتكاب البعض مخالفات شرعية، وما يشكله من خطورة على سلامة المعتمرين والزوار.

وجاء هذا القرار حفاظًا على سلامة المعتمرين، وقاصدي بيت الله الحرام من المخاطر المحتملة، من صعود جبل النور؛ فهو من الأماكن المرتفعة؛ لذا فهو يمكن أن يتسبب في الإعياء أو نقص الأكسجين، كما يزيد من احتمالية السقوط، وتعرض المعتمرين للمخاطر.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة، حذرت الشركات والمؤسسات، بعدم تضمين زيارة ” جبل النور ” ، في برنامج الزيارات، مشيرة إلى أنه في حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة، تتحمل الشركات والمؤسسات، مسؤوليتها وما يقع عليها من عقوبات.