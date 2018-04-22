عمرو أديب يجلد قطر: السعودية تصدت لصواريخ الحوثي كيف لا تتصدى لطائرة درون!
سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، من تهويل قناة الجزيرة القطرية ، على خلفية إسقاط طائرة درون صغيرة ،التي كانت تحوم في منطقة القصور الملكية، بعد إطلاق الرصاص عليها من قبل شرطة الرياض.
وانتقد أديب سياسة قناة الجزيرة الموجهة من قبل تنظيم الحمدين ، قائلا : ” فجأة الجزيرة قطعت إرسالها واستضافت معارضين سعوديين وكأن السعودية حصل فيها إنقلاب، وبدأت بعض المواقع الامريكية تنفي وقوع انقلاب في الرياض “.
وتابع: ” تحليق طائرة درون ممكن يحصل عند أي قصر من قصور الحكم في العالم، لكن هناك ترصد غريب ” ،مضيفا في إشارة للرياض: ” دي مدينة بيتضرب عليها صواريخ من الحوثيين وبتسقطهم ،هيجوا عند الدرون وهتبقي مشكلة ! “.
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كالعادة الإعلامي المصري #عمرو_اديب يجلد خلايا الإسرائيلي #عزمي_حماره و مرتزقة #صهاينة_قطر من العملاء قطيع #الاخونج_المفسدين والمرتزقة المشردين من اوطانهم :
دولة كالسعودية تصدت لكل الصواريخ ميليشيات #الحوثي_الإيرانية كيف لا تتصدى لطائرة درون (ترفيهيه).
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.#الشعب_دون_سلمان_و_محمد pic.twitter.com/GuF6N3dnIt
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٢١ أبريل، ٢٠١٨
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