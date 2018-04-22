عمرو أديب يجلد قطر: السعودية تصدت لصواريخ الحوثي كيف لا تتصدى لطائرة درون!

طلال الضوي(صدى):

سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، من تهويل قناة الجزيرة القطرية ، على خلفية إسقاط طائرة درون صغيرة ،التي كانت تحوم في منطقة القصور الملكية، بعد إطلاق الرصاص عليها من قبل شرطة الرياض.

وانتقد أديب سياسة قناة الجزيرة الموجهة من قبل تنظيم الحمدين ، قائلا : ” فجأة الجزيرة قطعت إرسالها واستضافت معارضين سعوديين وكأن السعودية حصل فيها إنقلاب، وبدأت بعض المواقع الامريكية تنفي وقوع انقلاب في الرياض “.

وتابع: ” تحليق طائرة درون ممكن يحصل عند أي قصر من قصور الحكم في العالم، لكن هناك ترصد غريب ” ،مضيفا في إشارة للرياض: ” دي مدينة بيتضرب عليها صواريخ من الحوثيين وبتسقطهم ،هيجوا عند الدرون وهتبقي مشكلة ! “.

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