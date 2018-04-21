شرطة الرياض: التعامل مع طائرة ” درون ” حلقت فوق حي الخزامى
صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بأنه عند الساعه ١٩،٥٠ من مساء اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/٨/٥ لاحظت احدى نقاط الفرز الامني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهيه صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)دون أن يكون مصرحاً بذلك مما اقتضي قيام رجال الامن في النقطة الامنية بالتعامل معها وفق مالديهم من اوامر وتعليمات بهذا الخصوص.
وقد شرعت الجهات المختصه باجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46039 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شر من به شر .. آمين ,,