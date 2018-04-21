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شرطة الرياض: التعامل مع طائرة ” درون ” حلقت فوق حي الخزامى

شرطة الرياض: التعامل مع طائرة ” درون ” حلقت فوق حي الخزامى
عادل الحربي (صدى):

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ بأنه عند الساعه ١٩،٥٠ من مساء اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/٨/٥ لاحظت احدى نقاط الفرز الامني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهيه صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)‏دون أن يكون مصرحاً بذلك مما اقتضي قيام رجال الامن في النقطة الامنية بالتعامل معها وفق مالديهم من اوامر وتعليمات بهذا الخصوص.
‏وقد شرعت الجهات المختصه باجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعه .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 46039 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكفينا شر من به شر .. آمين ,,

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