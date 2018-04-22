آخر المستجدات حول وفاة الطيار السعودي عمر المطيري

علي القحطاني (صدى):

على خلفية مانشرته ” صدى ” حول اختفاء الطيار السعودي عمر سلمان المطيري، والاشتباه في وفاته إثر سقوطه من على متن باخرة في رحلة بحرية ببرشلونة، أصدرت سفارة المملكة بإسبانيا، بياناً جديدا حول الحادث.

وذكر بيان السفارة: ” أن المحامي المكلف من قِبلها ،اجتمع صباح أمس السبت، مع شقيقي المفقود، واللذين أكدا رغبتهما بقيام المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنته نتائج التحقيقات بما فيها مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في السفينة وقت الحادثة “.

وأكدت السفارة أنها ستقوم بمتابعة الإجراءات القانونية التي ستبدأ غداً الإثنين ،بواسطة المحامي أمام المحكمة في برشلونة، وستتواصل مع عائلة المفقود لتحيطهم بما يتم بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن سفير المملكة لدى إسبانيا اتصل هاتفياً بشقيقي المفقود ليبلغهما بدعمه ومساندته التامة لهما ولأسرتهما في هذا الظرف.

وكانت السفارة قد أصدرت أول بيان لها بشأن الواقعة يوم 20 أبريل الجاري، أوضحت فيه أنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة يوم 4 من أبريل بسقوط المواطن المطيري من على متن باخرة سياحية.

وأرفقت السفارة في بيانها التقرير الرسمي الصادر من الحرس المدني الإسباني، والذي أفاد بأن المواطن المفقود تم مشاهدته من قبل شهود عيان وهو في حالة بكاء قبل أن يلقي بنفسه من على متن الباخرة.

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