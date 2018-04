بالفيديو.. لاعب مصري يصفع محمد صلاح بعنف على وجهه

ماجد محمد(صدى):

تعرض اللاعب المصري نجم ليفربول محمد صلاح ، إلى الضرب على وجهه بطريقة عنيفة من قبل اللاعب المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي .

ولوحظ تعامل اللاعب ” حجازي ” بعنف مع بقية زملائه اللاعبين خلال المباراة ، والذين كان على رأسهم ” صلاح ” ، الذي ظهر في لقطة غريبة وهو يضربه ، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل .

ونشر لاعب ويست بروميتش صورة له برفقة نجم ليفربول عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” بعد المباراة ، وعلق عليها قائلًا : فريق عظيم اليوم ! سعيد بلقاء صديقي محمد صلاح بعد مبارة صعبة .

ليرد عليه ” صلاح ” بدبلوماسية ، قائلًا ” أنت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother مين بقا إيدك تقيله أوي ” ، ليجيبه ” حجازي ” : فاول عليك.. بس إنت عارف أكيد مش قصدي إلي في القلب في القلب .

ولم يكتف لاعب ليفربول بذلك ، حيث وجه له ردًا آخر تداوله الجمهور ، قائلًا : فاول.. لا يا أحمد أنت كنت بتضرب جامد النهارده مش عارف ليه.. واللي في القلب في القلب برده أنا عارف .