تحركات وضمانات مالية تحل مشكلة اعتذار فالنسيا عن اعتزال فهد الهريفي

خالد يحي(صدى):

بعد إعلان نادي فالنسيا الإسباني عبر موقعه الرسمي اعتذاره عن لعب مباراة اعتزال فهد الهريفي يوم الأربعاء المقبل، بسبب ما وصفه بعدم تقديم الدفعات المالية المتفق عليها والمقدره بحسب الموقع بثلاثة ملايين ريال، تحركت اللجنة المكلفة بالحفل وقدمت ضمانات مالية للنادي الإسباني، على أن تحول كافة المتطلبات المالية لاحقا.

وبحسب تأكيدات من اللجنة فأن الحفل سيقام في موعده وبانتظار تأكيد نادي فالنسيا الإسباني.



اقرأ أيضا:

تغيير موعد اعتزال ” الهريفي ” .. ومطلب أخير من اللاعب للجماهير