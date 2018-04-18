تغيير موعد اعتزال ” الهريفي ” .. ومطلب أخير من اللاعب للجماهير

نواف السالم(صدى):

أجرت اللجنة المنظمة لحفل اعتزال الدولي المعتزل، فهد الهريفي، لاعب فريق النصر والأخضر سابقاً، تعديلاً على موعد مباراة الاعتزال، المقررة أمام فالنسيا.

وسيتم تقديم المباراة لتلعب بعد صلاة المغرب مباشرة، يوم الأربعاء القادم، بدلاً من أن كانت بعد صلاة العشاء؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمامة الجماهير لمتابعة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن جهته، صرَّح فهد الهريفي، بأنه يتمنى من الجماهير السعودية وجماهير النصر حضور المباراة والوقوف بجانبه في حفل اعتزاله.