التحقيق مع حليمة بولند ومنعها من الإعلان بالمملكة

نواف السالم(صدى):

أفادت مصادر، بأن الجهات المعنية تفتح باب التحقيق مع الإعلامية الشهيرة حليمة بولند، بعد قيامها بالترويج لأحد المراكز الرياضية النسائية، عبر إعلان يحتوي مشاهد خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة.

وأوضحت المصادر، أن المملكة قررت منع ” بولند ” من القيام بأي إعلانات في المملكة، مستقبلًا .

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