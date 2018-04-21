التحقيق مع حليمة بولند ومنعها من الإعلان بالمملكة
أفادت مصادر، بأن الجهات المعنية تفتح باب التحقيق مع الإعلامية الشهيرة حليمة بولند، بعد قيامها بالترويج لأحد المراكز الرياضية النسائية، عبر إعلان يحتوي مشاهد خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة.
وأوضحت المصادر، أن المملكة قررت منع ” بولند ” من القيام بأي إعلانات في المملكة، مستقبلًا .
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معلمة[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 47 دقيقة
ممتاز مو بس تمنعوها من الإعلان
أمنعوها من دخول السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46023 ] نشر منذ 18 دقيقة
مثل ماقالت الأخت معلمه ..
,, اطردوها ولاتساهلون معها ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 16691 ] نشر منذ 8 دقائق
صحيح المملكة لاتتشرف باشكالها