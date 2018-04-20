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حليمة بولند تسبب في إغلاق النادي النسائي بضحية لبن

حليمة بولند تسبب في إغلاق النادي النسائي بضحية لبن
نواف السالم(صدى):

 

تسبب إعلان افتتاح صالة نسائية بضاحية لبن غرب مدينة الرياض، تواجدت فيه الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل موخرًا حليمة بولند إلى إصدار معالي رئيس هيئة الرياضة بسحب رخصة الصالة وإبعاد المدربة التونسية التي ظهرت بملابس رياضية خادشة للحياء وهي تتحدث مع ” بولند ” وتجري بعض الاستعراضات الرياضية مما تسبب في تدخل هيئة الرياضة على الفور .

وكانت الهيئة العامة للرياضة ، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، قد أصدرت بيانًا مساء اليوم الجمعة ، وجهت فيه بسحب ترخيص المركز ، إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها فورًا ، بالإضافة إلى تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية ، للتحقيق معهم ومع كل من ساهم في إنتاج ونشر المقطع ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه التجاوزات .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 24 دقيقة

فيديو هزيل

[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 23 دقيقة

المفروض بعد صاحب او صاحبة الصاله يتحقق معهم وتمنع حليمه من دخول السعوديه
قلة حيياء

[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 16 دقيقة

كفو والله يا معالي المستشار
اطردوهم طردة الكلب من لا يحترم يندعس

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 12 دقيقة

احسن — اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت اللئيم تمردا — مهما ندافع عنهن يثبتن بما لا يدع مجال للشك انهن ناقصات عقل فعلا

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 9 دقائق

الشرهه على اللي جاب حليمة للديرة
وحده مشهورة بقلة الأدب والانخلاع أجيبها عندي وأكرمها وأعمل منها قيمة ماتستحقها

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 4 دقائق

قرار صائب من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ

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