حليمة بولند تسبب في إغلاق النادي النسائي بضحية لبن

نواف السالم(صدى):

تسبب إعلان افتتاح صالة نسائية بضاحية لبن غرب مدينة الرياض، تواجدت فيه الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل موخرًا حليمة بولند إلى إصدار معالي رئيس هيئة الرياضة بسحب رخصة الصالة وإبعاد المدربة التونسية التي ظهرت بملابس رياضية خادشة للحياء وهي تتحدث مع ” بولند ” وتجري بعض الاستعراضات الرياضية مما تسبب في تدخل هيئة الرياضة على الفور .

وكانت الهيئة العامة للرياضة ، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، قد أصدرت بيانًا مساء اليوم الجمعة ، وجهت فيه بسحب ترخيص المركز ، إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها فورًا ، بالإضافة إلى تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية ، للتحقيق معهم ومع كل من ساهم في إنتاج ونشر المقطع ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه التجاوزات .