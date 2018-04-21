آخر مستجدات قضية ” الحاجة سعدية ” ضحية رحلة العمرة المزيفة

القاهرة(صدى):

أكد عضو مجلس النواب المصري النائب أحمد الشريف، أن الحاجة سعدية عبد السلام صاحبة الـ75 عامًا ضحية رحلة العمرة المزيفة، تعامل في سجن ينبع كأم لا كسجينة؛ حيث تقيم في عنبر بعيد عن المساجين الآخرين.

وأوضح ” الشريف ” أن صحة الحاجة سعدية جيدة وتتلقى العطف من الجميع؛ وذلك أثناء زيارته لها في السجن؛ لافتًا إلى أن السلطات بالمملكة طمأنته على سير القضية وكانوا يتمنون أن تخرج من السجن وتستكمل عمرتها وتعود معه إلى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنها ربما تعود إلى بلادها قريبًا، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين الأجهزة بين البلدين خصوصًا بعدما نجحت أجهزة الأمن المصرية في القبض على المتهم الرئيسي عبدالله المنزلاوي ما يؤكد براءة الحاجة سعدية من حيازة أقراص مخدرة وتهريبها إلى المملكة.

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