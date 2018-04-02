الشرطة المصرية تطيح بالمتهم الرئيسي في واقعة ” المسنة سعدية “

القاهرة(صدى):

ألقت مباحث محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، القبض على المتهم في واقعة ” المسنة سعدية ” التي تم استغلالها لنقل مواد مخدرة إلى المملكة، أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة.

ونجحت الشرطة المصرية في ضبط المتهم ويدعى ” عبدالله المنزلاوي ” بإحدى المناطق في العاصمة المصرية القاهرة، وتباشر التحقيق معه والاستماع إلى أقواله.

يذكر أن المتهم كان قد تسبب في حبس السيدة المسنة عقب إيهامها بأنها ستؤدي العمرة عن طريق هدية من أحد السعوديين على أن تحمل حقيبة بها ملابس لزوجته.

وعثر في الحقيبة على مواد مخدرة من قبل أمن المطار خلال تفتيشها إياها، ومن ثم تم اقتيادها إلى السجن.

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