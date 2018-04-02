الشرطة المصرية تطيح بالمتهم الرئيسي في واقعة ” المسنة سعدية “
ألقت مباحث محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، القبض على المتهم في واقعة ” المسنة سعدية ” التي تم استغلالها لنقل مواد مخدرة إلى المملكة، أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة.
ونجحت الشرطة المصرية في ضبط المتهم ويدعى ” عبدالله المنزلاوي ” بإحدى المناطق في العاصمة المصرية القاهرة، وتباشر التحقيق معه والاستماع إلى أقواله.
يذكر أن المتهم كان قد تسبب في حبس السيدة المسنة عقب إيهامها بأنها ستؤدي العمرة عن طريق هدية من أحد السعوديين على أن تحمل حقيبة بها ملابس لزوجته.
وعثر في الحقيبة على مواد مخدرة من قبل أمن المطار خلال تفتيشها إياها، ومن ثم تم اقتيادها إلى السجن.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28130 ] نشر منذ 2 ساعتين
هيا
أرسلوه لنا هاالكلب الخسيس
علشان نأدبه صح
المملكة عمرها ماقصرت مع مصر وأهل مصر
وهذي جزاتنا😠
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44997 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله والشكر له سبحانه ,,
,, والله ان الخبر افرحني ,,
,, بإذن الله سيفرج عنها وتكمل عمرتها وتعين من الله خير ,, وكما قيل // على نياتكم ترزقون ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب تسليمه للسعوديه—رقبه بدل رقبه-ترجع العجيز لمصر والمنزلاوي- لحد من في حده الجد بين الجد واللعب-
اشاره لقول الشاعر السيف اصدق——
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب الحذر من الإفراط في هذه الثقة إذ تؤدي إلى العديد من المشكلات ومن الأفضل هو وضع الحدود.
“ويقول الشاعر السعودي عبد الله ثابت: “الثقة الواسعة بين أي اثنين تجعل فرصة الإحساس بالخيبة أوسع، وكل حكاية لخيانة كبيرة لا بدّ أنّها جاءت من ثقة كبيرة !”.
طلال[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل فيه
خديجه[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يستاهل الاعدام
الواقع[ عدد التعليقات: 5929 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذه المسنة تعتبر ضيفة معززة مكرمة ومنذ التصريح الأول لرجال الشرطة السعودية انهم اعتبروها مثل والدتهم لها كامل الاحترام والتقدير حتى تكشف كامل القضية والان الشرطة المصرية قبضة على زعيم العصابة 2 الا يعتبر تجار المخدرات لأن السعودية معروف عقوبة مهرب المخدرات قطع راسه بالسيف
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 45 دقيقة
أن أثبتت التحقيقات بأن السيد مخدوعه ومقدور فيها من قبل المجرمين
امل أتاحة الفرصه لها لتأدية العمره
وأعطائها فرصة وزوجها لأداء فريضة الحج لهذا العام ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 39 دقيقة
حسب الأعراف الدوليه الجريمه وقعت بالسعوديه …لذا من حقها المطالبه بالمتهم الرئيسي عن طريق الإنتربول الدولي والذي أنشأ لمثل هذه الحالات… وحيث ان هذه القضيه أخذت صدى اعلامي كبير بالبلدين فالواجب ترحيله للسعوديه ليكون درس وعبرة للمئات من المهربين ممن يستغلون العجايز والمستضعفين…
اخوكم المشير ركن نجر