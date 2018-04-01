تطور جديد في قضية احتجاز المسنة المصرية ضحية تهريب المخدرات في المملكة

القاهرة(صدى):

كشفت القنصلية المصرية في جدة عن تطورات جديدة في قضية احتجاز المسنة سعدية عبدالسلام، ضحية عصابة المخدرات.

وقالت القنصلية المصرية في جدة، إنها ستمد المملكة بتحقيقات النيابة المصرية فيما يخص قضية احتجاز المُسنة سعدية عبدالسلام، ضحية العصابة، التي استغلت رغبتها في أداء العمرة لتهريب المخدرات للمملكة.

وأوضح القنصل المصري بجدة، حازم رمضان أنه تم الامنتهاء من التحقيق مع زوج الحاجة سعدية عبدالسلام، وأن النيابة سترسل نتيجة التحقيقات إلى الملحق الدبلوماسي في السفارة المصرية، تمهيداً لإرسالها إلى السلطات في المملكة.

وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء”، الذي يعرض على قناة “دريم” المصرية، أن النيابة السعودية لم تفصح حتى اللحظة عن نتيجة تحقيقاتها في واقعة اتهام السيدة المصرية.

ولفت إلى أن السلطات في المملكة تعامل السيدة المصرية بطريقة ممتازة، مضيفاً: “يعاملونها وكأنها والدة المسؤولين السعوديين وليست متهمة”.

وكانت سلطات مطار ينبع قد ألقت القبض على الحاجة سعدية عبدالسلام فور وصولها المملكة وبحوزتها شنطة بها نحو ٧٥ ألف قرص ترامادول ومواد مخدرة، وضعتها لها عصابة مخدرات، مستغلةً رغبتها في أداء العمرة.