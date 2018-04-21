” ترامب ” بعد وقف كوريا الشمالية تجاربها النووية: اتطلع لقمتنا

واشنطن(صدى):

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بإعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية والتجارب الصاروخية البالستية وإغلاق أحد أكبر منشآتها النووية.

وعلق ” ترامب ” على الإعلان من خلال حسابه الرسمي على ” تويتر “، قائلًا ” كوريا الشمالية وافقت على تعليق كل التجارب النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي، هذا نبأ جيد جدًا لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير! أتطلع لقمتنا “.

وكان رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون أعلن وقف بلاده للتجارب النووية والصاروخية وإغلاق أكبر منشآتها النووية ابتداءً من اليوم.

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