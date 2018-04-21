كوريا الشمالية تعلن إيقاف تجاربها النووية.. والرئيس يتخلى عن أحلامه

بيونغيانغ(صدى):

أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، تخليه عن إجراء التجارب النووية والصاروخية، مؤكدًا أنه لم تعد هناك حاجة للسلاح النووي والتجارب الصاروخية البالستية.

وأكد ” كيم جونج أون ” أن بلاده ستوقف التجارب النووية ابتداءً من اليوم السبت 21 أبريل، كما ستقوم بتدمير منشأة نووية شمالي البلاد لإثبات تجميدها لتجاربها النووية.