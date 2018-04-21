كوريا الشمالية تعلن إيقاف تجاربها النووية.. والرئيس يتخلى عن أحلامه
أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، تخليه عن إجراء التجارب النووية والصاروخية، مؤكدًا أنه لم تعد هناك حاجة للسلاح النووي والتجارب الصاروخية البالستية.
وأكد ” كيم جونج أون ” أن بلاده ستوقف التجارب النووية ابتداءً من اليوم السبت 21 أبريل، كما ستقوم بتدمير منشأة نووية شمالي البلاد لإثبات تجميدها لتجاربها النووية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46016 ] نشر منذ 1 ساعة
ماااش … ياابو خدود ورديه …..
,, طلعت خيخا تنك مصدي ، ماانت ذهب مثل ماسماك ابوك ,,