أول تعليق لـ ” مورينيو ” على رحيل آرسين فينجر

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ، عن تقديره الكبير لما قدمه الفرنسي آرسين فينجر ، لعالم الساحرة المستديرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولأرسنال ولكرة القدم الفرنسية ، لافتًا إلى أنه يتمنى عدم مغادرته كرة القدم نهائيًا .

وأشار ” مورينيو ” خلال ندوة صحفية ، عقدت قبل مواجهة تونتهام في نصف نهائي الكأس الإنجليزي ، إلى أنه لايشعر بالأسف عما قاله سابقًا في صراعاته مع ” فينجر ” ، مضيفًا : بطبيعة الحال لا تعرفون كيف نحترم بعضنا البعض رغم كوننا لسنا متشابهين .

وتابع ” مثلًا في لقاءات كرة القدم لاعبين يتلقون بطاقات حمراء لتدخل عنيف أو يواجهون بعضهم البعض بكلمات نابية، إنها جزء من كرة القدم، نحن كمدربين هناك صراع القوة والسيطرة في مواجهة القوة والسيطرة، الحماس في مواجهة الحماس، المستوى في مواجهة المستوى .

وأردف المدرب البرتغالي متحدثًا عن إنجازات آرسين فينجر وما قدمه للكرة بشكل عام ، قائلًا ” أعرف قيمة ما أقوله 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و7 ألقاب في كأس إنجلترا بالإضافة لما فعله في اليابان وفي فرنسا وما قدمه لكرة القدم الفرنسية، ما قدمه لآرسنال خارج الألقاب والتنقل من ملعب لملعب، نعرف كلنا ما قدمه وما فعله لكرة القدم .

وكان ” فينجر ” قد أعلن اعتزامه الرحيل عن صفوف الأرسنال ، خلال الصيف المقبل ، بعدما دامت مسيرته الكروية 22 عامًا ، شهدت مختلف الصراعات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي رفض الاعتذار عما بدر منه في حق المدرب الفرنسي .