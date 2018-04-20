تطورات جديدة بشأن فيديو ” شعيرة لن تندثر “

حمود العنزي (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله حديثا، من إحدى مدارس البنات لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية، بدأت اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم بالتحقيق في ملابسات المقطع.

وقامت لجنة التحقيق بزيارة للمدرسة المتوسطة 47 غرب الرياض، وبدأت إجراءات التحقيق والاستماع إلى الإفادات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة ستعلن نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها وستقوم بإيضاح الإجراءات التي ستتبع لوقف مثل هذه التجاوزات، بحسب عكاظ.

وكانت ” صدى ” قد نشرت توجيهات وزير التعليم أحمد العيسى فور انتشار مقطع الفيديو ،والذي وجه بسرعة التحقيق في المقطع ومن يقف خلفه، معتبرًا أنه يتم استخدام المدرسة لتعزيز الصراعات الفقهية بطريقة لا تمت للعمل التربوي.

يذكر أن الفيديو أظهر مجموعة من الفتيات يحملن لافتات مكتوب عليها ” حجابي تاج راسي ” و ، ” شعيرة لن تندثر “، ويتحدثن عن ارتداء عباءة الرأس والجدل حولها.

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