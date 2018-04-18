أول رد من التعليم على فيديو ” شعيرة لن تندثر “

حمود العنزي(صدى):

أعلن مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، بأن الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم قد وجَّه بالتحقيق في مصدر الفيديو الخاص باستخدام مدرسة لتعزيز الصراعات الفقهية.

وقال ” العصيمي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى الفيديو الذي تم تداوله في تويتر مؤخراً و يستنتج منه استخدام المدرسة لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية، بطريقة لا تمت للعمل التربوي والتعليمي بصله، فقد وجه معالي وزير التعليم بالتحقيق في مصدر هذا العمل ومن يقف خلفه، وستقوم الوزارة بإيضاح الإجراءات التي ستتبع لوقف هذه التجاوزات ” .

وأظهر مقطع فيديو، أن وجود معلمة في إحدى مدارس المملكة وهي تقنع الطلاب بأن الحجاب فقط عبارة عن لبس العباءة وتغطية الوجه، وما دون ذلك فهو ليس بحجاب، بتهدف تنفيذ أجندات في المدارس.