الجابر: أريد الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي مررت بها

نواف السالم(صدى):

أكد سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الجديد، أمس الخميس، أنه مر برحلة أكاديمية فيها السلبية والإيجابية، قائلا :” أصبحت الآن في موقع آخر، وأريد الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي مررت بها “.

وأوضح الجابر في لقائه ببرنامج ” في المرمى ” أن الإدارة الجديدة مكلفة لمدة سنة، قائلا : ” أبحث عن أشياء عدة أطمح إلى تحقيقها فترة رئاستي، وفلسفتي كرئيس هي المنظومة، نحن في وقت الصناعة، ولابد من مواكبة الفكر من القيادة الرياضية “.

وفيما يخص أعضاء شرف الهلال، قال الجابر : ” أعضاء شرف الهلال هم سر وقفة النادي، والأمر يعتمد كثيرا على وقفتهم، وبادرت في التواصل مع عدد من أعضاء الشرف “، مضيفًا : ” الهلال غني بجماهيره، وبدعم تركي آل الشيخ، فيما القرار سيصبح قراري، نريد أن نتكلم بشفافية، والأخطاء واردة بكل تأكيد “.

وأضاف : ” مساعد المدرب البرتغالي مورينيو يعتبر أحد الأسماء المطروحة، وآل الشيخ تكفل بعقد المدرب و 4 أجانب، لأنه يريد الدوري في الموسم القادم على مستوى عالي “.

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