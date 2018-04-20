” الجابر ” الهلال واجهة المملكة وغني بجمهوره.. ويؤكد: آل الشيخ لم يدلعني

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الهلال سامي الجابر، اليوم الجمعة، أن الهلال دائمًا غني بدعم أعضاء الشرف وقوي بوقفة رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ وتشجيع جماهير النادي.

وأوضح ” الجابر ” أنه استلم نادي كبير ليس به فوضى إدارية فهو بطل الدوري، لافتًا إلى أن عمله تراكمي على مر الفترة الماضية بتكاتف أعضاء الشرف والجماهير.

كما أشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ يعلم أن الهلال هو واجهة البلد وزعيم آسيا لذلك يدعمه، ولكنه في الوقت ذاته يهتم بالأندية الأخرى، معلقًا ” لم يدلعني تركي ال الشيخ فهو جلب لبعض الاندية ٧ لاعبين اجانب وخمسة وانا فقط اربعة لاعبين ” .

وعن عودة دياز، أكد ” الجابر ” أنه سيستشير أعضاء الشرف ومجلس الإدارة بخصوص عودة المدرب الأرجنتيني رامون دياز مرة أخر، لافتًا إلى أن تعيين مدرب عالمي يحتاج مبالغ مالية عالية.

كما أكد أن ايميليانو دياز تواصل معه طالبًا العودة مع والده دياز، حيث قدم ” إيميليانو ” عرض عمل لما ينوي الجهاز الفني تقديمه في الموسم المقبل، قائلًا ” دياز يعلم أن قيمته ارتفعت عندما درب الهلال وانا أدرس الموضوع الآن ” .