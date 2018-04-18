نتنياهو يستفز العرب.. والمغردون يقصفون جبهته: ” ستبكون كالنساء “

القدس(صدى):

استفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، العرب بسلسلة من تغريداته حول ما أطلق عليه ” استقلال إسرائيل ” .

ولم يصمت المغردون العرب بطبيعة الحال على تغريدات ” نتنياهو ” ، الذي تلقى ردودًا قاسية من المغردين العرب.

وغرد نتنياهو في البداية قائلًا : ” قلت بمناسبة عيد الاستقلال ال-70: الإعجاب الكبير بدولة إسرائيل يتغلغل في الدول العربية وفي هذا تكمن بذور السلام الحقيقي. يدنا ممدودة للسلام مع جميع جيراننا الذين يريدونه وعندي أخبار لأعدائنا الذين يعتقدون بأننا ظاهرة زائلة – ستجدون هنا بعد 70 عاما من اليوم دولة أقوى 7 أضعاف ” .

وتابع : ” نحن شعب واحد ومعنا إخواننا الدروز والمسيحيون والمسلمون والبدو والشركس الذين ربطوا مصيرهم بمصيرنا ويساهمون مساهمة كبيرة في تعزيز دولتنا في جميع المجالات ” .

وجاءت ردود العرب كالصواعق على رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قال أحد المغردين: ” لا تستعجل على رزقك مافي شي اسمه إسرائيل فلسطييييين وبترجع فلسطين لأهلها ” .

وأضاف أخر : ” لا تصدق نفسك الكراهييه تزداد في قلوبنا معاكم فقط الحكام الخونه اما الشعوب فلا تطيق وجودكم ويوما ما سنقلعكم من جذوركم باذن الله ” .

وغرد أخر : ” نعم أنتم ظاهره زائلة حتماً إن الدولة التي سيجدها العالم بعد فتره من الزمن القريب أقوىب7أضعاف هي فلسطين العربيه ستبكون يوماً كالنساء وتلهثون خلف السلام الذي لن يكون إلا بزوالكم والسلام قريب ” .