سياحة مكة تدرب 57 مواطن ومواطنة على مهارات التسويق السياحي

حسين العلي(صدى):

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” ضمن المرحلة الثالثة من البرامج التطويرية والتأهيلية للمشغلين، ورشة عمل بعنوان تطوير قدرات ومهارات العاملين في التسويق السياحي، بحضور 57 مواطن ومواطنة من العاملين بقطاع السياحة والضيافة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة المكلف الدكتور هشام بن محمد مدني، أن هذه الورش التطويرية تأتي في إطار تبني رؤية المملكة 2030 لبرنامج التحول الوطني للسياحة والتراث كقطاعين أساسين لمستقبل المملكة لأهميتهما الاقتصادية والتنموية، وانطلاقاً من نهج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنمية السياحة الداخلية والتي أساسها المواطنون.

وأشار الدكتور مدني، إلى أن الهدف من الورشة تطوير مهارات العاملين في قطاع التسويق السياحي وتحقيق نموا سنويا مطردا في أعداد السياح والزوار من خلال المشاركة الفاعلة في المعارض والفعالية الترويجية المحلية والدولية وتقديم المملكة كوجهة المسلمين.

منوها بأن الورشة تناولت العديد من المهارات واستراتيجية التسويق وكيفية أنشاء المشاريع الصغيرة وطرق اكتساب الموارد المالية لها وترويجها وإبراز الجوانب الثقافية والتراثية والأثرية للمملكة التي تعكس هويتها العريقة وتبين عناصر الجذب السياحي المتنوعة التي تزخر بها مملكتنا.

وأختتم الدكتور مدني، بمطالبة المتدربين بضرورة الاستفادة من البرامج المقدمة لهم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني واستثمرها بالشكل المطلوب لتحقق الأهداف المنشودة من تنفيذها.