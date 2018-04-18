اعتقال قيادي داعشي ” لبناني ” خطط لتفجير طائرة إماراتية

كانبرا(صدى):

اعتقلت السلطات الأسترالية القيادي الداعشي طارق الخياط، اللبناني، والذي كان يشتبه به في تخطيطه لتفجير طائرة ركاب إماراتية العام الماضي.

وكان الخياط قد أصدر تعليماته إلى اثنين من أخواته في أستراليا، هما خالد ومحمود الخياط ، بصنع قنبلة وتفجير طائرة تابعة لشركة ” طيران الاتحاد ” أثناء إقلاعها من سيدني إلى دبي في 15 يوليو من العام الماضي.

يذكر أن الرحلة كانت تضم على متنها 400 راكب بالإضافة إلى طاقمها ، لكن تم إحباط مخطط تفجيرها.