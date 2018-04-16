بين جدار البرسا.. ديمبيلي يعاني.. وكوتينيو يشعر بالراحة

طلال الغامدي(صدى):

بين جدار قلعة برشلونة يحتفل فيليب كوتينيو بتطور اداؤه مع البرسا، بينما يحاول ديمبيلي إيجاد طريق العودة بعد انخفاض مستواه.

نجح كوتينيو في أيام قليلة في أن يقدم أوراق اعتماده للجماهير والمدرب فالفيردي، بينما شهد أداء ديمبلي تذبذب واضح.

وبات يشارك اللاعب البرازيلي بصفة أساسية ويصنع ويحرز الاهداف، وعلى الجانب الأخر تلاحق دكة البدلاء اللاعب الفرنسي ديمبيلي.

ووصل ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي، وحصل على كوتينيو مقابل 120 مليون يورو من ليفربول، في الشتاء المقبل.

ويواجه ديمبيلي صعوبات عديدة حيث تعرض للإصابة بشكل متكرر أدى إلى تراجع أداؤه، في الوقت الذي نجح فيه كوتينيو في الاندماج بشكل سريع مع أسلوب الحياة في برشلونة ومع الزملاء في الفريق، بينما يبدو أن ديمبيلي أسلوبه لا يناسب طريقة المدرب فالفيردي.