المحكمة الجزائية في تبوك: نسبة إنجاز القضايا 99%

محمود البلوي(صدى):

فصلت المحكمة الجزائية في تبوك في 2063 قضية، من بين 2065 قضية استقبلتها خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، وذلك بنسبة إنجاز تصل إلى 99%.

وقال رئيس المحكمة الجزائية بتبوك ماجد بن ناصر السحيباني: إن ارتفاع نسبة الإنجاز، جاء نتيجة تطبيق برنامج تنفيذي تم العمل عليه مطلع العام الماضي، حيث أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية، وتقليص أمد التقاضي، وتسريع الفصل في القضايا.

وأوضح السحيباني أن البرنامج شمل أكثر من 60 نموذجاً وحدت معظم الإجراءات القضائية والإدارية في المحكمة بنسبة 90%، متوافقاً مع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتهما التنفيذية.

واعـد رئيس المحكمة الجزائية بتبوك أن النسبة العالية جاءت نتيجة لتطبيق تجربة نمذجة الجلسات القضائية والإجراءات الإدارية وإقرار مؤشرات لقياس أداء الموظفين بهدف تقليل أمد التقاضي، وإتقان كتابة وضبط الجلسات، وتلافي الأخطاء والملحوظات في النظم والنصوص، واستقرار العمل في الدوائر القضائية المتخصصة وفق منهجية موحدة، وتقييم أداء الموظفين بشفافية وزرع المحاسبة الذاتية.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لدعم الكوادر في المرفق القضائي وتعزيز روح العمل، وتفعيل دور المحاكم لتطوير أعمالها وقياس حسن الأداء، والارتقاء بإنتاجية الموظفين.

من جانب آخر، كرم السحيباني بحضور مدير الموارد البشرية بوزارة العدل المهندس عبد الملك بن محمد السعيد، 18 موظفاً من المتميزين في العمل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.